Scuola: Ascani, a Sansepolcro ripristinato diritto studio in presenza

- "Risolta la questione degli studenti umbri che frequentano le lezioni a San Sepolcro. Alcuni dirigenti scolastici avevano stabilito in un primo momento il ricorso alla didattica a distanza per gli studenti umbri, motivato dalla situazione dei contagi nella Regione di appartenenza di quest'ultimi". Lo afferma, in una nota, la viceministra dell'Istruzione Anna Ascani. "Abbiamo seguito sin da ieri sera con attenzione la vicenda, interloquendo con l'Ufficio Scolastico Territoriale di Arezzo, che ringrazio per essersi attivato tempestivamente. Tutti gli istituti coinvolti hanno rettificato le loro comunicazioni e si è riusciti a ripristinare il diritto allo studio in presenza per questi ragazzi e ragazze", aggiunge. (com)