Cuba: Ue, bene ratifica di divieto esperimenti nucleari, Stati rispettino moratoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea chiede a tutti gli Stati di rispettare una moratoria sulle esplosioni nei test di armi nucleari o su qualsiasi altra esplosione nucleare e di astenersi da qualsiasi azione che vanificherebbe l'oggetto e lo scopo del Trattato sul divieto totale degli esperimenti nucleari. Lo ha dichiarato il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) spiegando che il 4 febbraio Cuba ha depositato i suoi strumenti di ratifica del Trattato sul divieto totale degli esperimenti nucleari (Ctbt), portando il numero totale di Stati che hanno firmato e ratificato il Ctbt a 169, mentre lo hanno firmato 185 Stati, compresi il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L'entrata in vigore e l'adesione universale a questo Trattato è una priorità assoluta per l'Unione europea. Si tratta di una forte misura di rafforzamento della fiducia e della sicurezza a livello internazionale, regionale e bilaterale, con un meccanismo di verifica solido ed efficace. (segue) (Beb)