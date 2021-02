Vaccini: Milano aderisce a campagna di sensibilizzazione “Consigliamo il vaccino”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio comunale di Milano con un ordine del giorno approvato oggi dall’Aula ha aderito alla campagna “Consigliamo il vaccino”, lanciata dal Consiglio comunale di Cremona ed estesa a tutte le assemblee dei capoluoghi di provincia lombardi. “La campagna - ha spiegato il presidente dell’Aula di Palazzo Marino e primo firmatario dell’ordine del giorno, Lamberto Bertolè - tocca il tema della comunicazione e della sensibilizzazione rispetto all’importanza di vaccinarsi, dato che come sappiamo sarà molto importante raggiungere un’alta percentuale di persone che decideranno di vaccinarsi”. Il testo “invita il sindaco e la giunta comunale a promuovere, in collaborazione con le aziende sanitarie e con gli altri organismi istituzionali, iniziative idonee a informare i cittadini e sostenere la campagna vaccinale che si sta avviando”. Il Consiglio comunale nella seduta di oggi ha approvato anche un ordine del giorno del gruppo di maggioranza Alleanza civica che, tra le altre cose, “invita il sindaco e la giunta a sollecitare il governo e Regione Lombardia a mettere in atto tutti gli strumenti idonei per favorire e supportare la vaccinazione di massa per il Covid-19; mettere in atto tutte quelle azioni necessarie per rendere disponibili locali e luoghi (case della salute comunali) da adibire per la vaccinazione di massa in collaborazione con tutti gli enti istituzionali”.(Rem)