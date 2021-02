Governo: Meloni invia a Draghi proposte Fd'I su grandi priorità Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Meloni sottolinea poi l'intendimento di Draghi di voler "dialogare non solo con i partiti e i gruppi parlamentari, ma anche con le parti sociali" rispetto al quale condivide l'approccio e, in vista della nuova sessione di consultazioni, sollecita "di dedicare uno specifico incontro con le categorie economiche e sociali più colpite dall'emergenza Covid e che chiedono al prossimo governo un radicale cambio di passo rispetto a quanto accaduto finora. Penso tra gli altri al comparto del turismo, al settore Horeca, al mondo dello sport, a quello della cultura e dello spettacolo". (Com)