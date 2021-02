Governo: Crimi, su Draghi delibereranno iscritti dopo che avremo elementi per comprendere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In queste ore "vedo delinearsi schieramenti per il sì e per il no al presidente incaricato Draghi. Sia chiaro, è una decisione importante. Ma ritengo che affidarsi al pregiudizio, alla presunzione di conoscere la verità o addirittura il futuro, sia il peggior modo di servire la nostra comunità. Perché è questo che siamo chiamati a fare. Non dobbiamo guardarci allo specchio, dobbiamo guardare alla nostra comunità nazionale. E ai posizionamenti dettati dall'istinto dovremmo preferire le scelte basate su argomentazioni razionali". Lo scrive su Facebook il capo politico del Movimento cinque stelle. "'Conoscere per deliberare', sono parole spesso abusate - aggiunge -. Come abbiamo sempre fatto, lasceremo decidere i nostri iscritti. Lo faremo nella consapevolezza che l'intelligenza collettiva supera sempre le posizioni dei singoli, e lo faremo soltanto dopo che il presidente Draghi ci avrà fornito gli elementi per comprendere, e dunque deliberare". (segue) (Rin)