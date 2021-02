Usa: trovato accordo tra leader Senato su regole svolgimento impeachment Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader del Partito democratico e del Partito repubblicano al Senato degli Stati Uniti, rispettivamente Chuck Schumer e Mitch McConnell, hanno raggiunto un accordo sulle regole riguardanti lo svolgimento del processo di impeachment contro l’ex presidente Usa, Donald Trump, che prenderà il via domani. Lo ha annunciato lo stesso Schumer, leader della maggioranza democratica. "Il leader repubblicano ed io – ha spiegato il senatore in Aula – dopo aver consultato i dirigenti della Camera (dei rappresentanti) e gli avvocati dell'ex presidente Trump, abbiamo concordato una risoluzione bipartisan per regolare la struttura e la tempistica dell'imminente processo di impeachment". Schumer ha quindi aggiunto: “Questo consentirà al processo di raggiungere il suo scopo in verità e responsabilità". (segue) (Nys)