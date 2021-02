Scuola: Baglio-Tempesta (Pd), domani con gli studenti in Campidoglio per chiedere trasporti sicuri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani pomeriggio gli studenti romani "protesteranno in piazza del Campidoglio per chiedere un trasporto pubblico adeguato a scongiurare gli affollamenti che regolarmente si registrano negli orari di punta in bus, tram e metro". Così in una nota le consigliere del Partito democratico capitolino Valeria Baglio e Giulia Tempesta. "Lo diciamo da tempo: gli assembramenti sui mezzi pubblici non aiutano, anzi complicano la lotta al virus. Aumentare le corse nelle ore di punta, o fare delle corse dedicate nei momenti di entrata e di uscita dalle scuole può costituire un rimedio per evitare di favorire i contagi. A queste due misure potrebbe essere aggiunta la riapertura della ztl, per consentire il raggiungimento con i mezzi privati dei plessi scolastici del centro storico. Quest'ultima è peraltro una necessità fortemente richiesta anche dagli operatori commerciali per attenuare le difficoltà economiche derivanti dalla crisi sanitaria. La sindaca Raggi deve convincersi che in questa fase serve maggiore flessibilità per affrontare l'emergenza, cercando di adottare le misure più idonee ad evitare ulteriori lockdown e la reintroduzione della didattica a distanza. Per questo motivo, a seguito anche di vari incontri che abbiamo tenuto con alcune rappresentanze studentesche nei giorni scorsi, domani saremo insieme agli studenti per chiedere spostamenti sicuri, al fine di preservare la didattica in presenza e le attività scolastiche". (Com)