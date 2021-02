Vaccini: Regione Lombardia, dettagli piano over 80 saranno resi noti in settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con riferimento alle anticipazioni di agenzia riguardanti gli aspetti operativi relativi alla fase vaccinale destinata agli over 80, la Direzione generale Welfare di Regione Lombardia informa che tutti i dettagli saranno resi noti nel corso di questa settimana, una volta confrontato il piano operativo con i vertici delle Ats, dei medici di medicina generale, i sindaci e gli enti Locali, ai fini di una comunicazione corretta e condivisa". Lo comunica in una nota la Regione Lombardia. (Com)