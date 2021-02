Russia-Germania: caso Navalnyj, giornalisti "Rossija 24" avrebbero mentito su loro identità mentre erano a Friburgo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il proprietario della casa di Friburgo sostiene di non essere stato a conoscenza della vera identità dei giornalisti russi, che stavano filmando con una telecamera nascosta. La corrispondente Anastasia Popova avrebbe utilizzato il cognome francese Bourt al momento del check-in. Dopo aver appreso dell'uscita del film, il proprietario dell'immobile ha deciso di contattare le forze dell'ordine tedesche. Nell'edizione domenicale di "Vesti Nedeli" i giornalisti di "Rossija 1" hanno sottolineato i comfort in cui ha vissuto per un mese e mezzo l'oppositore, al prezzo di 530 euro al giorno. Nello stesso documentario gli autori hanno avanzato una stima dei costi di realizzazione del documentario sul "palazzo di Putin", montato presso The Black Forest Studios, che uniti alle spese di soggiorno di Navalnyj in Germania raggiungerebbero il milione di euro. (Rum)