Governo: Iovino (M5s) su voto Rousseau, ultima parola spetterà sempre a iscritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato del Movimento cinque stelle, Luigi Iovino, commenta la decisione di ricorrere alla votazione sulla piattaforma Rousseau che si terrà il 10 e 11 febbraio, dove gli iscritti saranno chiamati a esprimersi sul supporto a un possibile governo guidato da Mario Draghi. "I principi di democrazia, partecipazione e trasparenza sono e restano le fondamenta del Movimento cinque stelle e chi ha avuto dubbi che non avremmo dato la parola ai nostri iscritti, è stato smentito ancora una volta", osserva in una nota. "La nostra base è sovrana e non ci sarà mai decisione, grande o piccola, che sarà adottata senza prima averla sottoposta al giudizio degli iscritti attraverso la piattaforma Rousseau. Lo abbiamo fatto in occasione della formazione dei governi precedenti ed era ovvio che lo avremmo fatto anche in questo caso. Ascolteremo il presidente incaricato Draghi e poi decideremo tutti insieme. Questo è il nostro metodo, questo è il Movimento cinque stelle", conclude. (Com)