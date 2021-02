Germania: ministro Salute Spahn, 450 milioni di euro per il personale delle terapie intensive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale intende stanziare 450 milioni di euro per finanziare i bonus destinati al personale dei reparti di terapia intensiva che, negli ospedali della Germania, è impegnato nella lotta contro il coronavirus. È quanto dichiarato dal ministro della Salute tedesco, Jens Spahn. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, si tratta della seconda iniziativa del genere da parte del governo federale, dopo quella analoga attuata nel 2020. Per Spahn, più di mille ospedali potrebbero beneficiare dei fondi pubblici. Il premio potrebbe arrivare a 1.500 euro pro capite. Le somme verranno inviate agli ospedali, che provvederanno a versarle ai dipendenti entro giugno prossimo. (Geb)