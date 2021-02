Lombardia: Mirabelli (Pd), Moratti non faccia polemica, medici per vaccini già scelti, è Regione che non fa visite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sorprendono ancora una volta le dichiarazioni di Letizia Moratti che oggi reclama il mancato arrivo in Lombardia di 123 unità di personale sanitario che, a detta dell'assessore al Welfare, dovevano essere inviati dal commissario Arcuri per rafforzare la campagna di vaccinazione". Lo afferma in una nota il senatore lombardi Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo Pd a palazzo Madama che spiega: "Nella realtà ben 229 tra medici ed assistenti sanitari già selezionati (solo 4 hanno potuto prendere servizio) sono bloccati da giorni in attesa delle necessarie visite mediche per essere regolarmente assunti. Sapete chi deve farle? Le Ats regionali lombarde. Sarà per questo - conclude - che emergono ritardi nell'avvio della vaccinazione degli over 80 che la Lombardia comunica inizierà con almeno 2 settimane di ritardo rispetto ad altre Regioni?". (Com)