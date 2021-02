Kosovo: comandante Kfor Federici a colloquio con ministro Interno Veliu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante della missione Kfor, generale Franco Federici, ha incontrato oggi il ministro dell'Interno kosovaro, Agim Veliu. Lo riferisce la missione Nato in Kosovo tramite un comunicato. Federici e Veliu hanno avuto un confronto sulla situazione della sicurezza in Kosovo, valutata come "calma e stabile". Secondo il ministro dell'Interno di Pristina, la presenza della missione Kfor è importante per garantire la sicurezza nell'intero Kosovo. Federici e Veliu hanno inoltre espresso apprezzamento per la collaborazione tra la missione Kfor e le istituzioni kosovare. (Alt)