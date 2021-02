Kosovo: Haradinaj (Aak), senza riconoscimento della Serbia unione con l'Albania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia si aspetta "un anno di grandi pressioni" sulla questione del Kosovo, ha dichiarato il ministro serbo degli Esteri, Nikola Selakovic, ospite oggi dell'emittente "Tv Happy". Selakovic ha così commentato la lettera inviata dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in occasione della Giornata della Repubblica della Serbia alle autorità di Belgrado. Nel messaggio, secondo quanto confermato da Selakovic, il capo della Casa Bianca ha chiesto il riconoscimento reciproco di Serbia e Kosovo. "I colloqui con la nuova amministrazione americana non saranno semplici. Abbiamo la nostra posizione e gli Stati Uniti hanno la loro, ma questo non è un motivo per rinunciare alla nostra posizione, bensì per continuare a combattere con tenacia e saggezza", ha detto Selakovic. (segue) (Alt)