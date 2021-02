Crisi politica in Somalia, dietro c’è lo scontro tra Mogadiscio e gli Stati regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sembra essere arrivata ad un punto di rottura la crisi politica che paralizza la Somalia da ormai diversi mesi, impedendo l’attuazione del processo elettorale che dovrebbe condurre allo svolgimento delle elezioni parlamentari e presidenziali. Nel giorno in cui scade il mandato del presidente Abdullahi Mohamed “Farmajo”, l’opposizione ha annunciato oggi che non riconoscerà più il capo dello Stato, accusato di voler sabotare il processo elettorale a suo favore, affermando di rifiutare la proroga del termine del suo mandato presidenziale e chiedendo la formazione di un Consiglio nazionale di transizione composto dai presidenti delle due camere del parlamento, dai leader degli Stati regionali e dai rappresentanti dell'opposizione e della società civile per continuare a lavorare sul calendario elettorale. La rottura, formalizzata dal Consiglio dei candidati alla presidenza (composto, fra gli altri, dall’ex presidente Hassan Sheikh Mohamud e dall’ex premier Hassan Ali Kheire), è stata formalizzata dopo che nel fine settimana si sono conclusi senza alcun accordo i colloqui di Dusa Mareb, nella regione del Galgudud, convocati dal presidente Farmajo proprio nel tentativo di superare lo stallo che dura ormai da quasi un anno.A far precipitare la situazione è stata soprattutto l'impasse sulla questione di Ghedo – area amministrativa dell'Oltregiuba teatro di una grave disputa con il Kenya e considerato una sorta di protettorato “di fatto” da parte di Nairobi – dopo che il presidente regionale Ahmed Madobe ha respinto la decisione del governo federale di gestire il processo elettorale nella regione, in particolare nel capoluogo Garba Harre: in base all'accordo pre-elettorale di settembre, infatti, le elezioni parlamentari si dovrebbero svolgere in due località all'interno di ognuno dei cinque Stati federati somali, tuttavia il presidente Farmajo ha insistito sul fatto che il suo governo debba gestire direttamente le operazioni nel collegio elettorale di Garba Harre, la sua città natale, proposta che Madobe continua a rifiutare. In una conferenza stampa convocata a margine dei colloqui di Dusa Mareb, lo stesso Madobe ha accusato Farmajo di voler creare divisione e innescare un nuovo conflitto in Somalia per un suo tornaconto personale. Forti divergenze permangono anche sulla questione del ritiro dei militari dell'Esercito nazionale somalo (Sna) dalla regione di Ghedo: le autorità locali chiedono da tempo il ritiro, richiesta sostenuta dai leader dell'opposizione. Un altro fronte di dissenso è inoltre quello legato alla composizione delle commissioni elettorali regionali in cui, secondo le accuse dell'opposizione, sarebbero stati piazzati ex uomini dei servizi d’intelligence fedeli presidente Farmajo nel tentativo di influenzare l'esito del voto.Lo scenario appena descritto, tuttavia, non può essere pienamente compreso se non viene letto nell’ottica della reale disputa che si cela dietro il processo elettorale, ovvero la futura forma della Somalia federale. Di questo è convinto Luca Puddu, africanista e docente di Storia e istituzioni dell'Africa all’Università Sapienza di Roma, che in un’intervista ad “Agenzia Nova” ha chiarito come la crisi politica in Somalia vada inquadrata su due livelli: quello nazionale e quello sub-nazionale. “L’oggetto del contendere riguardo all’elaborazione di questa legge elettorale riguarda fondamentalmente il rapporto tra l’amministrazione federale e gli Stati regionali, per l’appunto la questione di Ghedo, ma anche la possibilità per la regione di Banadir, ovvero l’area metropolitana di Mogadiscio, di esprimere 13 seggi della Camera alta. Sono tutte questioni che, se accettate, implicherebbero una capacità dell’attuale governo federale di dirigere a suo vantaggio il processo elettorale”, ha spiegato Puddu. Quanto alla questione di Ghedo, ad esempio, “è dall’inizio del 2020 che il governo federale vi ha iniziato una penetrazione politica e militare” allo scopo di avere un controllo di tutta una serie di traffici transfrontalieri tra Kenya e Somalia e tra Somalia ed Etiopia. “La scelta del governo federale di iniziare questa penetrazione si inserisce a sua volta nella disputa in atto sin dal 2019 fra Mogadiscio e Chisimaio (capoluogo dell’Oltregiuba, di cui Ghedo fa parte)”, ha aggiunto.Alla luce di ciò, ha proseguito Puddu, quella in atto sostanzialmente è una disputa che riguarda i futuri equilibri tra centro e periferia in Somalia. “Da una parte le proposte del presidente Farmajo vanno nella direzione di aumentare in maniera sensibile le sue capacità di rielezione ed eventualmente anche la capacità del governo federale di controllare sia la Camera bassa che la Camera alta (espressione, quest’ultima, di nomine compiute dalle assemblee degli Stati regionali e considerata una sorta di bastione delle forze di opposizione); dall’altra, c’è un tentativo da parte delle amministrazioni regionali, sostenute in maniera anche strumentale dai partiti di opposizione, di preservare le proprie prerogative e, di fatto, mantenere l’architettura attuale che assegna soprattutto ad alcuni Stati regionali – Puntland e Oltregiuba su tutti – un’ampia autonomia”, ha osservato. Nella storia della Somalia, ha ricordato Puddu, “non c’è mai stato un caso di presidente rieletto dal 2012 ad oggi, dunque c’è un certo ricambio nei vertici istituzionali, ora però il presidente in carica sembra fortemente intenzionato a ottenere la rielezione giocando molto sulla carta del nazionalismo e della ricostituzione dello Stato unitario”.Da questo punto di vista “è dirimente il fatto che Mogadiscio possa godere del sostegno diplomatico e soprattutto militare di Etiopia ed Eritrea, e in tal senso il cambio di governo in Etiopia del 2018, la pace con l’Eritrea e la creazione di un direttorio diplomatico tripartito tra Mogadiscio, Asmara e Addis Abeba per decidere i destini della regione naturalmente conferiscono al presidente federale un forte potere negoziale rispetto alle amministrazioni regionali e alle forze di opposizione”. Il rischio, sempre secondo Puddu, è che si verifichi in Somalia quello che è avvenuto in Etiopia, dove le tensioni fra centro e periferia hanno esacerbato le divisioni fra gli innumerevoli gruppi etnici e hanno finito poi per deflagrare nel conflitto del Tigrè. “Le similitudini sono molte. Anche lì (in Etiopia) c’è stata una questione elettorale che è diventata poi la miccia che ha reso manifesto queste tensioni centro-periferia. Così come in Etiopia con il premier Abiy Ahmed, anche in Somalia gli oppositori accusano Farmajo di voler riprodurre la stessa traiettoria andando al muro contro muro e sfruttando il sostegno militare etiope ed eritreo”, ha sottolineato Puddu, ricordando che l’Eritrea addestra una parte consistente della forze armate somale.Quanto al contesto regionale, la situazione che esisteva nel Corno d’Africa fino al 2018 suggeriva l’esistenza di schieramenti netti: da una parte Qatar e Turchia a sostegno del governo federale, dall’altra gli Emirati Arabi Uniti a sostegno delle forze “centrifughe” e periferiche, in particolare Somaliland e Puntland. Oggi, però, la situazione è mutata dal momento che gli Emirati sono stati il principale sponsor dell’accordo di pace fra Etiopia ed Eritrea e dell’avvio della transizione ad Addis Abeba, dove l’avvento del premier Ahmed ha posto fine al dominio tigrino, vale a dire del nemico storico di Asmara. “Oggi certamente gli Emirati hanno un interesse a sostenere gli Stati regionali somali, non tanto però in un’ottica di indebolimento del governo federale quanto in un’ottica di affermazione del controllo emiratino su una serie di snodi commerciali per accedere al mercato etiope”, ha proseguito Puddu. “Indubbiamente gli emiratini hanno sostenuto e continuano a sostenere gli Stati regionali somali, soprattutto nel Puntland e nel Somaliland, ma anche in questo caso esistono delle tensioni al loro interno. Questo per dire come non vi siano delle linee di cooperazione e di conflitto stabili, ci sono chiaramente tutta una serie di interessi che ogni attore porta avanti e questo crea in determinati momenti delle convergenze, ma senza che ciò implichi una sorta di schema da guerra fredda. Gli attori regionali e internazionali – ha concluso Puddu – giocano un ruolo fondamentale, soprattutto in un contesto come la Somalia dove il controllo della rendita esterna è fondamentale, però poi le dinamiche di conflitto, pur essendo fomentate dagli attori esterni, hanno cause essenzialmente interne. È importante non confondere le cause con gli effetti”. (Res)