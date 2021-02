Turchia-Germania: colloquio telefonico Erdogan-Merkel, focus su relazioni con Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha avuto oggi un colloquio in videoconferenza con la cancelliera tedesca Angela Merkel. Lo riferisce un comunicato della presidenza turca. Durante la conversazione le parti hanno discusso in particolare delle relazioni fra Ankara e l’Unione europea (Ue), oltre che di varie questioni regionali e dei legami bilaterali fra Turchia e Germania. Da parte sua, il presidente turco ha sottolineato che la Turchia è “impegnata a sviluppare le relazioni con l’Ue con un’agenda positiva”. Erdogan ha detto a Merkel che la Turchia si aspetta "incontri" nel periodo antecedente il prossimo vertice del Consiglio europeo, a marzo. Un approccio alla Turchia “costruttivo e giusto” da parte dell’Ue apporterà benefici a entrambe le parti, ha sottolineato il capo dello Stato turco, e questo sarà necessario per aggiornare l’accordo sui rifugiati del 18 marzo 2016. Erdogan ha inoltre detto alla cancelliera tedesca che si attende un altro vertice Turchia-Ue prima della fine della presidenza portoghese del Consiglio dell’Ue (il prossimo 30 giugno). (Tua)