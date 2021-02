Trasporti: prefetto di Milano ringrazia sindacati per modifica orari sciopero per consentire ingressi a scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine della mattinata di sciopero dei trasporti pubblici, proclamato dalle segreterie nazionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, il prefetto di Milano Renato Saccone in una nota ringrazia le organizzazioni sindacali per aver accettato l’invito a modificare la fascia oraria dello sciopero in modo da consentire gli ingressi scolastici scaglionati, così come previsto dal piano per la ripartenza. "Il senso di responsabilità e di collaborazione per il conseguimento di obiettivi comuni - si legge nella nota della Prefettura - ha permesso di non interrompere la continuità scolastica, in questa delicata fase di ripresa, dopo mesi di interruzione e, al contempo di salvaguardare il diritto di sciopero". (Com)