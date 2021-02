Imprese: Snam, emesso con successo Transition bond in due tranche, totale 750 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Snam Spa (rating Baa2 per Moody's, BBB+ per S&P e BBB+ per Fitch) ha concluso oggi con successo l'emissione del terzo Transition bond in meno di un anno per 500 milioni di euro e la riapertura (bond tap) per 250 milioni di euro del Transition bond già in circolazione con scadenza giugno 2030 da 500 milioni di euro. Lo riferisce Snam in una nota. I proventi dell'emissione verranno utilizzati per finanziare progetti nella transizione energetica, i cosiddetti Eligible projects, come definiti nel Transition bond framework pubblicato il 9 giugno 2020. L'emissione complessiva per entrambe le tranche, rivolta agli investitori istituzionali, ha raggiunto un picco di oltre tre volte l'offerta con un'elevata qualità e un'ampia diversificazione geografica degli investitori. Di seguito le caratteristiche dell'emissione: importo, 500 milioni di euro; scadenza, 15 agosto 2025; cedola annua dello 0 per cento con un prezzo re-offer di 100,198 per cento (corrispondente a uno spread di 37 punti base sul mid swap di riferimento). Importo: 250 milioni di euro; scadenza, 17 giugno 2030 (bond tap); cedola annua dello 0,75 per cento con un prezzo re-offer di 103,545 per cento (corrispondente a uno spread di 50 punti base sul mid swap di riferimento). (segue) (Com)