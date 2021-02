Imprese: Snam, emesso con successo Transition bond in due tranche, totale 750 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le operazioni odierne sono in linea con l'impegno di Snam nella finanza sostenibile quale elemento chiave della propria strategia, che include gli obiettivi di raggiungere la neutralità carbonica al 2040 e di sviluppare ulteriormente le proprie attività nella transizione energetica. Snam considera i Transition bond uno strumento essenziale per accrescere il peso della finanza sostenibile dall'attuale circa 40 per cento a oltre il 60 per cento del funding disponibile entro il 2024, come delineato nel proprio piano strategico. Dettagli sul Transition bond framework sono disponibili sul sito internet di Snam (https://www.snam.it/it/investor-relations/debito_credit_rating/transition_bond.html). Le obbligazioni rientrano nell'ambito del Programma Emtn (Euro medium term note) di Snam da 11 miliardi di euro deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 12 ottobre 2020 e saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo. Il collocamento è stato organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunners, da Banca Imi, Barclays, Bbva, BofA Merrill Lynch, Citi, Goldman Sachs, JP Morgan, Mediobanca-Banca di Credito finanziario Spa, Mizuho, Morgan Stanley e Société Générale. (Com)