Usa: Casa Bianca, Biden “non avrà tempo” per seguire il processo di impeachment contro Trump

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, non avrà tempo per seguire il processo di impeachment contro il suo predecessore Donald Trump, che dovrebbe prendere il via al Senato federale nelle prossime ore. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, durante il consueto incontro con i giornalisti a Washington. "Dalla sua agenda e dalle sue intenzioni – ha spiegato – penso sia chiaro che il presidente non avrà molto tempo nel corso di questa settimana per seguire l'impeachment, o non ne avrà per niente". Trump dovrà affrontare nelle prossime ore il processo di impeachment al Senato con l’accusa di “incitamento alla rivolta” in riferimento ai fatti del Campidoglio degli Stati Uniti, dove un gruppo di suoi sostenitori ha fatto irruzione il 6 gennaio scorso per interrompere la certificazione del voto elettorale da parte del Congresso. I suoi avvocati sostengono che il Senato non possa condannare un presidente che ha terminato il suo incarico e che l'impeachment richiesto dalla Camera nei suoi confronti sia “viziato” perché raggruppa più presunti reati in un unico articolo. I legali, inoltre, respingono le affermazioni secondo cui Trump avrebbe esitato a prendere le dovute contromisure durante le violenze, a seguito delle quali hanno perso la vita cinque persone. Al contrario, secondo la difesa, durante l’assalto al Congresso c’è stata una "intensa attività all’interno della Casa Bianca" per "districarsi tra elementi procedurali complessi" al fine di ottenere maggiore sicurezza in Campidoglio.(Nys)