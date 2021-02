Germania: l'economia spinge per l'allentamento del blocco anti-Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per una prospettiva di riapertura preme anche il presidente dell'Associazione delle imprese di famiglia tedesche, Reinhold von Eben-Worlée, “anche se non tutte le filiali possono aprire completamente”. Tuttavia, ha evidenziato l'imprenditore, “abbiamo bisogno di criteri chiari su quando è consentito riaprire e in che misura”. A sua volta, la presidente dell'Associazione dell'industria automobilistica tedesca (Vda), Hildegard Mueller, ha chiesto la riapertura dei concessionarie di auto, mentre l'Associazione tedesca dei viaggi (Dvr) spera in “un piano coerente” del governo federale per la ripresa delle attività. Per il Dvr, infatti, “con strategie coerenti di quarantena, test e regole chiare in materia di igiene e protezione, è nuovamente possibile viaggiare in sicurezza”. Infine, il presidente dell'Associazione tedesca degli alberghi e ristoranti (Dehoga), Guido Zoellick, ha dichiarato di aspettarsi dal governo federale “un calendario concreto con scenari di apertura che tengano conto anche del settore”. (segue) (Geb)