Governo: Verini (Pd), raccolto appello Mattarella

- "Noi abbiamo raccolto l'appello di Mattarella che è stato costretto a giocare la carta più prestigiosa perché quella era una crisi al buio. Noi siamo con Draghi, con le nostre idee che pensiamo siano quelle del Paese. Per esempio la sostenibilità ambientale che possa unire salute, sviluppo e ambiente". Lo ha detto il depuato del Pd Walter Verini a "Radio Immagina" a proposito della crisi di governo e delle consultazioni che domani vedranno impegnato tra gli altri il Pd. "Tra le nostre idee - prosegue Verini – anche un fisco che sia progressivo come dice la Costituzione e naturalmente puntare ad aggredire anche gli aspetti di evasione fiscale affinché le aziende e le famiglie siano alleggerite. Insomma – conclude Verini - ridisegnare l'Italia. Lavoro, imprese, digitale, scuola, semplificazione e ambiente. Vogliamo riforme per costruire un'Italia diversa da quella di prima della pandemia. Un'Italia che punti al futuro. Il governo Draghi può farlo e noi in Parlamento gli daremo una mano". (Com)