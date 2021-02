Italia-Grecia: al via il primo Festival di cinema italiano online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via il primo Festival di cinema italiano online in Grecia: un’iniziativa dell’ambasciata d'Italia e dell’Istituto italiano di cultura di Atene che propone una selezione di sedici film tutti Made in Italy, accessibile in rete tra il 12 e il 22 febbraio 2021. Una proposta culturale, come riferisce un comunicato stampa, che mira a diventare appuntamento annuale fisso, realizzata in collaborazione con Cineteca Nazionale di Atene, riferimento locale indiscutibile in materia di cinema greco e internazionale, e Cinecittà Luce, la storica e iconica istituzione romana simbolo del cinema italiano, nell’ambito del programma culturale "Tempo Forte". Le sedici pellicole di "Cinema Made in Italy Athens!" sono, ognuna nel suo genere, quasi tutte premières, ed offrono al pubblico greco uno spaccato della società italiana con i suoi sogni, i suoi cambiamenti, il suo quotidiano, i suoi dubbi e la sua memoria. "E’ un’occasione privilegiata - sottolinea Anna Mondavio, direttrice dell’Istituto di Cultura di Atene - che offre al pubblico greco la possibilità di conoscere meglio i suoi vicini, con i quali intrattiene innumerevoli relazioni non solo culturali, economiche e scientifiche, ma soprattutto di amicizia, basate su affinità e frequentazioni secolari", si legge nella nota. (Com)