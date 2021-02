Roma: assessore Sviluppo economico, a Tor Bella Monaca prima biblioteca virtuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Musica classica, poesia e opere teatrali, letteratura per ragazzi e grandi classici italiani e stranieri: "un patrimonio di cultura e conoscenza a disposizione della comunità grazie alla prima biblioteca virtuale allestita a Tor Bella Monaca nell’ambito del progetto 'e-Lov, leggere ovunque' ". Così, in un post su Facebook l'assessore allo Sviluppo economico di Roma Capitale, Andrea Coia. "Ideata dal Forum del libro, Biblioteche di Roma e Municipio VI, in collaborazione con l’Associazione Liber Liber - prosegue Coia - l’iniziativa consente di scaricare gratuitamente oltre 200 titoli, tra libri e brani musicali, con un gesto semplice. Basta inquadrare con il proprio smartphone il codice Qr di una delle copertine raffigurate sui pannelli installati e si ha subito la possibilità di consultare il testo scelto o ascoltare l’audio desiderato. Il progetto pilota è partito con orgoglio in periferia, ma siamo al lavoro per replicarlo al più presto in altri contesti urbani come i mercati per allargare il bacino di lettori e creare occasioni per condividere cultura e partecipazione". (Rer)