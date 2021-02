Governo: Ferrara (M5s), felice che su Draghi decida la base

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Gianluca Ferrara, vicepresidente del gruppo Cinque stelle a palazzo Madama, osserva che "nel M5s il dibattito interno è sempre stato vivo e vivace, fa parte - continua su Facebook - della nostra comunità, della nostra storia. Ma poi, insieme, troviamo sempre una sintesi per il bene comune, unica nostra stella polare. Sono felice, come più volte ho sollecitato, che la scelta, se appoggiare o no un nuovo esecutivo, verrà presa dalla base, attraverso la votazione su Rousseau del 10 e 11 febbraio". L'esponente pentastellato, poi, prosegue: "Da sempre tentano di dividerci, forse questo è il momento più difficile per la nostra forza politica. A prescindere dal risultato io dico: restiamo uniti, sarebbe la nostra enorme sconfitta e la loro grande vittoria". (Rin)