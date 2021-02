Viabilità: Anas, rallentamenti per incidente su Ss36 a Costa Masnaga (Lc)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa di un incidente, lungo la strada statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga" è temporaneamente chiusa al traffico la corsia di marcia in direzione nord, in corrispondenza del km36,000 all'altezza di Costa Masnaga in provincia di Lecco. Lo fa sapere in una nota Anas, precisando che sono al momento in corso le operazioni disgombero e ripristino del piano viabile. Nell'impatto sono coinvolte due autovetture e due persone sono rimaste ferite. Sul posto sono presenti le squadre Anas, le forze dell'ordine e il 118 per la gestione dell'evento e per ripristinare la viabilità ordinaria nel più breve tempo possibile. (Com)