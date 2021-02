Paesi Bassi: governo estende il regime di coprifuoco anti-Covid fino al 3 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei Paesi Bassi si rende necessario mantenere il regime di coprifuoco fino al 3 marzo, vista la situazione epidemiologica legata al contagio da coronavirus. Lo ha affermato il ministro uscente della Giustizia e della sicurezza olandese, Ferd Grapperhaus, a seguito della riunione odierna del governo. Le autorità hanno dunque deciso di estendere il periodo in cui è in vigore il coprifuoco nel Paese, seguendo il consiglio degli esperti in materia di emergenza sanitaria. A causa dell'avanzata della variante britannica del Covid-19, sarebbe "ingiustificabile rinunciare al coprifuoco", ha detto il ministro della Salute uscente, Hugo de Jonge, ripreso dal quotidiano "Nrc". L'esecutivo ritiene comunque che siano ravvisabili i primi segnali di funzionamento del regime di coprifuoco. (Beb)