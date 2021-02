Covid: Bocci (Pd), bene mascherine per senza fissa dimora, ma occorre vaccinarli presto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le mascherine protettive per le persone più fragili, e in particolare per chi è senza fissa dimora, sono certamente utili, ma non bastano". Lo dichiara in una nota la consigliera regionale del Pd Paola Bocci commentando l'annuncio di Regione Lombardia di avere acquistato 112mila mascherine da destinare alle persone senza fissa dimora. "Molte di queste persone - prosegue Bocci - sono accolte e soccorse da strutture come dormitori e mense, che hanno bisogno di un supporto per potersi attrezzare con le necessarie misure anti-contagio. Dobbiamo considerare che si tratta di persone estremamente fragili con più malattie croniche concomitanti, e di fatto escluse dall'ordinaria assistenza sanitaria, fatta eccezione per le cure di pronto soccorso". "Sono condizioni che certamente consigliano anche la loro vaccinazione in via prioritaria, a tutela loro prima di tutto, ma anche degli operatori che li assistono. Abbiamo presentato un'interrogazione all'assessore al Welfare di cui sono prima firmataria e che spero possa essere soddisfatta in tempi brevi", fa sapere in conclusione la consigliera dem.(Com)