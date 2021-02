Russia-Germania: caso Navalnyj, giornalisti "Rossija 24" avrebbero mentito su loro identità mentre erano a Friburgo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I giornalisti dell'emittente televisiva statale "Rossija 24", che hanno affittato la villa a Friburgo dove ha vissuto l'attivista Aleksej Navalnyj nel periodo di riabilitazione dopo l'avvelenamento hanno finto di essere turisti provenienti dal Belgio. Lo ha dichiarato il proprietario dell'immobile all'emittente russa "Dozhd". In precedenza nel programma "Vesti Nedeli" dell'emittente televisiva di Stato "Rossija 24" sono state mostrate immagini della villa dove ha vissuto l'oppositore durante il periodo di cure, fornendo dettagli su costi e livello di comfort. Il documentario diffuso nell'edizione domenicale di "Vesti Nedeli" alterna, inoltre, immagini dell'abitazione in Germania a stralci del documentario della Fondazione per la Lotta alla Corruzione sulla tenuta di Gelendzhik, presumibilmente appartenente al presidente Vladimir Putin. (segue) (Rum)