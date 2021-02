Usa: Casa Bianca, deciderà l’intelligence se escludere Trump da informazioni sensibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spetterà ai vertici dell’intelligence degli Stati Uniti stabilire se l’ex presidente Donald Trump continuerà a ricevere informazioni sensibili dai servizi segreti, qualora lo richieda. Lo ha precisato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, in riferimento a una consolidata tradizione Usa per la quale gli ex presidenti possono chiedere all’intelligence ragguagli su informazioni top secret, anche a mandato scaduto. L’attuale inquilino della Casa Bianca, Joe Biden, ha sottolineato nei giorni scorsi che Trump, dati i suoi “comportamenti erratici”, non dovrebbe avere accesso a segreti di sicurezza nazionale. "Il presidente – ha spiegato Psaki - ha detto che non c'è bisogno che (Trump) riceva queste informazioni”. (Nys)