Lussemburgo: inchiesta internazionale "OpenLux" denuncia paradisi offshore nel Granducato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Lussemburgo è una paradiso fiscale dove almeno la metà delle società registrate sono offshore con ricavi da circa 6.500 miliardi di euro registrati durante l'esercizio 2019-2019. È quanto emerge dall'inchiesta "OpenLux", realizzata dal quotidiano francese "Le Monde" insieme ad altri sedici media internazionali come il quotidiano tedesco "Suddeutsche Zeitung" e quello belga "Le Soir". Per realizzare le indagini sono stati analizzati 4 milioni di documenti. Nove società su dieci registrate nel Lussemburgo fanno capo a persone non residenti nel Granducato. Tra questi ci sono personaggi dello spettacolo, politici, membri di famiglie reali, ma anche multinazionali. "Sono delle entità offshore, le cui attività sono situate altrove, come ne esistono alle Isole Caiman o nelle isole Vergini Britanniche", scrive "Le Monde. Dal canto suo, il governo lussemburghese ha respinto i risultati dell'inchiesta denunciando "un certo numero di affermazioni non fondate". La Commissione europea, invece ha fatto sapere che si tratta di informazioni rilevanti che aiuteranno a rinforzare le regolamentazioni destiate a combattere l'evasione fiscale.(Frp)