Kosovo: Hoti (Ldk), liberalizzazione dei visti nell'Ue entro la fine del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2021 può concludersi con importanti accordi internazionali per il Kosovo, sul processo di dialogo con la Serbia e sulla liberalizzazione dei visti in Europa. Lo ha affermato il premier uscente e candidato della Lega democratica del Kosovo (Ldk) alle elezioni del 14 febbraio, Avdullah Hoti, durante un comizio oggi nella località di Istog. "L'anno 2021 sarà concluso con l'aiuto dei nostri amici, della nostra famiglia politica del Partito popolare europeo, con la liberalizzazione dei visti", ha dichiarato Hoti. Secondo l'esponente dell'Ldk, ci sono in cantiere "grandi progetti" in quanto il Kosovo e i Balcani si trovano ad un "crocevia geostrategico". Secondo Hoti, in caso di affermazione elettorale del suo partito potranno continuare gli sforzi nel dialogo con la Serbia per arrivare ad un accordo fondato sul reciproco riconoscimento. (Alt)