Business news: Kosovo, entra in vigore accordo con Usa per incentivazione investimenti

- È entrato in vigore il nuovo accordo di incentivazione agli investimenti della International development finance corporation (Dfc), agenzia governativa degli Stati Uniti, firmato a settembre tra il primo ministro del Kosovo Avdullah Hoti e dall’amministratore delegato della Dfc, Adam Boehler. "Il nuovo accordo di incentivazione agli investimenti di Dfc è entrato in vigore, consentendo a Dfc di distribuire la sua gamma completa di prodotti finanziari in Kosovo", ha annunciato l’agenzia su Twitter. Nel settembre 2020 funzionari della Dfc, Usaid, Exim Bank, e dei Dipartimenti dell'Energia e del Commercio hanno visitato il Kosovo e firmato un accordo con il primo ministro del Kosovo Avdullah Hoti su come accelerare gli investimenti in Kosovo. Alla cerimonia ha partecipato l'ex inviato speciale statunitense per il dialogo Kosovo-Serbia, Richard Grenell. Boehler ha dichiarato in precedenza di avere "una canale di oltre un miliardo di dollari in progetti" per strade, ferrovie e operazioni legate al Gnl, nonché una stazione sciistica e sostegno alle piccole e medie imprese. (Alt)