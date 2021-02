Kosovo: leader Vetevendosje Kurti, nessuna coalizione dopo elezioni 14 febbraio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto osservato in precedenza da Kurti, solo una alta affluenza alle elezioni parlamenti in Kosovo del 14 febbraio potrà "assicurare" una vittoria del movimento Vetevendosje. Kurti ha detto che il suo partito ha bisogno di ottenere una vittoria schiacciante e conquistare oltre 61 parlamentari e che per questo sarà necessaria una alta affluenza alle urne. "Solo una massiccia affluenza ci assicura una vittoria", ha affermato Kurti ripreso dal quotidiano "Koha". Nel frattempo, in un dibattito televisivo Kurti ha detto che un governo da lui guidato avrebbe rivisto tutte le decisioni di quello in carica. "Una delle prime cose che faremo, se non la prima, è rivedere tutte quelle decisioni prese da un governo che fin dall'inizio era illegittimo e dichiarato dalla Corte costituzionale illegale e incostituzionale e la stragrande maggioranza di loro verrà modificata o annullata", ha chiarito il leader di Vetevendosje, secondo cui le priorità in caso di vittoria saranno giustizia e occupazione. (segue) (Alt)