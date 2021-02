Kosovo: leader Vetevendosje Kurti, nessuna coalizione dopo elezioni 14 febbraio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I voti per una persona la cui candidatura non è stata certificata per le prossime elezioni parlamentari in Kosovo non saranno considerati invalidi, anche se non rientreranno nel computo ufficiale della commissione elettorale centrale. Questa la spiegazione data nei giorni scorsi dal rappresentante del Movimento Vetevendosje presso la commissione elettorale centrale del Kosovo, Sami Kurteshi, alla situazione poco chiara che si sta profilando nel Paese balcanico dopo che la candidatura dell'ex premier Albin Kurti (leader del Vetevendosje) non è stata convalidata dalla commissione elettorale centrale come riconosciuto anche dalla Corte suprema kosovara. "Stanno provando a distruggere tutto in questo Paese. I reclami del Partito democratico del Kosovo (Pdk) e della Lega democratica del Kosovo (Ldk) secondo cui i voti possono essere dichiarati invalidi non hanno senso", ha affermato Kurteshi chiarendo che tutti i voti saranno contati anche se la commissione elettorale centrale non includerà nelle sue statistiche quelli per i candidati non certificati. "Il Pdk e l'Ldk sono riusciti a creare confusione su questo", ha concluso. (segue) (Alt)