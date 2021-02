Serbia: ministro Esteri Selakovic, attendiamo un anno di pressioni su questione Kosovo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' chiaro che l'unico esito finale del dialogo è un trattato di riconoscimento", ha commentato la presidente kosovara Osmani. Anche il leader del Movimento Vetevendosje, Albin Kurti, ha espresso la sua opinione sulla lettera inviata da Biden al presidente serbo. "Credo che abbiamo raggiunto in punto in cui non dobbiamo più discutere dello status del Kosovo. Se c'è qualcosa di cui dobbiamo discutere è lo status della Serbia, ovvero il problema con la Costituzione della Serbia nelle parti in cui menziona il Kosovo come parte della Serbia", ha dichiarato Kurti. (Seb)