Speciale difesa: Nato, Kosovo, ministro Difesa sloveno Tonin in visita alla missione Kfor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa sloveno Matej Tonin si trova oggi in visita in Kosovo, dove ha incontrato il comandante della missione Kfor, generale Franco Federici. Secondo quanto riferisce il ministero della Difesa di Lubiana tramite Twitter, Tonin e Federici hanno discusso della situazione della sicurezza nella regione balcanica e della cooperazione attuale e futura del contingente sloveno in Kosovo. Incontrando i militari sloveni parte della missione Nato in Kosovo, il ministro Tonin si è detto "orgoglioso" dei soldati che lavorano "con sacrificio e dedizione". I 250 militari sloveni attualmente in Kosovo fanno parte della 42ma rotazione dell'Esercito di Lubiana nella missione Kfor. (Seb)