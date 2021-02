Covid: da Regione Lombardia oltre 112.000 mascherine per persone senza fissa dimora (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Benché non via mai stato alcun obbligo giuridico che imponesse alle Regioni, al di fuori dal comparto sanitario, di fornire dispositivi di protezione individuale alla popolazione civile, la Lombardia ha voluto da subito venire incontro ai suoi concittadini. Siamo stati gli unici in Italia a farlo in maniera così massiccia per dare un contributo concreto alla sicurezza della popolazione, in particolare alle categorie più fragili, e oggi proseguiamo nel nostro impegno venendo in aiuto dei nostri concittadini meno fortunati, come i clochard - ha commentato Foroni -. Ricordo che in questi lunghi mesi di emergenza sanitaria Regione ha distribuito oltre 30 milioni di mascherine chirurgiche ad uso civile, grazie a uno straordinario impegno che ha visto i volontari di Protezione civile fornire oltre 250.000 giornate/uomo di lavoro, rifornendo non solo i Comuni lombardi per la popolazione civile, ma anche la Polizia locale e provinciale, le Forze dell'ordine operanti in Regione Lombardia, l'Esercito e i distretti giudiziari, le aziende del Trasporto pubblico locale, gli operatori e gli addetti delle aziende municipalizzate attraverso la Confservizi, il personale delle aziende di ristorazione e di pulizie che operano nelle strutture sanitarie e infine le Diocesi lombarde". (com)