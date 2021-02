Governo: Unterberger (Autonomie), chiesto a Draghi adeguata rappresentanza donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi sono permessa di parlare di questione di genere" perché "non è possibile che l'Italia in tutte statistiche sulle pari opportunità sia all'ultimo posto", un fatto che oltre che per le donne, "è un danno per tutto lo Stato" in termini di "capitale umano di persone". Lo ha detto Julia Unterberger del gruppo Per le Autonomie (Svp-Patt, Uv) del Senato al termine dell'incontro con il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, nell’ambito del secondo incontro delle consultazioni per la formazione di un nuovo governo. "Ho chiesto che le politiche di genere vengano messe al centro di tutte le altre politiche e che nel governo ci sia un'adeguata rappresentanza di donne", ha aggiunto la senatrice per poi riservare una stoccata al leader della Lega: "Forse dopo essere diventato un convinto europeista, Salvini diventa anche femminista".(Rin)