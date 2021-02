Difesa: ministro Tunisia, situazione lungo frontiera con la Libia in miglioramento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa nazionale della Tunisia, Brahim Bartagi, ha dichiarato che la situazione lungo le frontiere con la Libia “va in direzione di un miglioramento” grazie ai tentativi di pacificazione e dialogo tra le parti libiche. La situazione di sicurezza in Libia migliorerà progressivamente, e ciò avrà un impatto positivo sulla situazione presso le frontiere con la Tunisia, ha aggiunto il ministro oggi in una dichiarazione rilasciata ai media, dopo una seduta a porte chiuse della commissione Sicurezza e Difesa dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp, il parlamento tunisino). La seduta era appunto dedicata alla situazione di sicurezza lungo le frontiere tunisino-libiche. Secondo il ministro della Difesa di Tunisi, i deputati membri della commissione hanno insistito sulla necessità di garantire la sicurezza lungo i confini tra i due Paesi nordafricani. I membri del parlamento hanno osservato, durante l’incontro, che l’esercito tunisino deve “essere interamente pronto a difendere le frontiere e ad agire prontamente contro qualsiasi tentativo di contrabbando e crimine organizzato”. (Tut)