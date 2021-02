© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun sottosegretario per le minoranze linguistiche, "abbiamo chiesto una persona di riferimento". Lo ha chiarito Julia Unterberger del gruppo Per le Autonomie (Svp-Patt, Uv) del Senato al termine dell'incontro con il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, nell’ambito del secondo incontro delle consultazioni per la formazione di un nuovo governo. (Rin)