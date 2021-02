Roma 2021: Silvestroni (Fd'I), a breve nome candidato centrodestra, più ipotesi aperte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Roma il centrodestra si sta riunendo per la scelta del candidato sindaco. Non mi sto occupando delle amministrative di Roma e le mie considerazioni su Bertolaso riguardano la persona e il suo impegno sull'emergenza. È uno dei nomi in campo ma molti altri sono sul tavolo nazionale". Lo dichiara in una nota Marco Silvestroni, deputato di Fratelli d'Italia e segretario della provincia di Roma. "Il centrodestra sarà unito e la coalizione sceglierà il miglior candidato che verrà deciso a breve, Meloni ha chiesto di scegliere anche i presidenti dei Municipi per creare una squadra che poi risolva i problemi di Roma", conclude. (Com)