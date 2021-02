Argentina: Fmi, corretta al ribasso previsione su crescita pil 2021 (+4,5 per cento) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ultimo rapporto della Banca mondiale (Bm) diffuso il 5 gennaio, l'Argentina viene accreditata di un crescita del pil del +4,9 per cento nel 2021. A permettere una forte ripresa dell'attività economica nel paese dopo tre anni di recessione, si legge nel documento della Bm, è "la flessibilizzazione delle misure di prevenzione contro la Covid-19" oltre alla "diminuzione delle incertezze legate alla ristrutturazione del debito estero", fattori che favoriranno "la ripresa del consumo e degli investimenti privati". La ripresa dell'Argentina avverrà tuttavia dopo un crollo dell'economia tra i più accentuati della regione nel 2020, ultimo di una serie di rovesci che attanagliano da tempo Buenos Aires. L'istituto finanziario multilaterale prevede infatti per l'anno appena concluso una caduta del pil del -10,6 per cento, che segue il -2,1 per cento del 2019 e il -2,6 per cento del 2018. (segue) (Nys)