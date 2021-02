Governo: Zanni (Lega), critiche a Draghi per difesa economica sono titolo di merito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le critiche al presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, per aver difeso l'economia sono un titolo di merito. Lo ha dichiarato in una nota l'eurodeputato della Lega e presidente del gruppo Identità e Democrazia (Id), Marco Zanni, rispondendo alle critiche dell'eurodeputato dell'AfD, Jorg Meuthen, a Draghi. "Questo non è il momento delle polemiche, ma di lavorare per il bene dell'Italia e degli italiani. Se qualcuno all'estero critica il professor Draghi per aver difeso l'economia, il lavoro e la pace sociale europea, quindi anche italiana, e non solo gli interessi tedeschi, questa per noi non sarebbe un'accusa, ma un titolo di merito", ha affermato Zanni. L'eurodeputato dell'Alternative fur Deutschland ha definito Draghi "il grande maestro in materia di debiti".(Beb)