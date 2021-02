Covid: assessore Lazio, seconda fase vaccini con modello israeliano per classi d'età

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in fase di preparazione il piano per la seconda fase della somministrazione dei vaccini anti Covid "che andrà avanti sul modello israeliano per classi di età. Dopo gli over 80 sarà la volta degli over 70 anni e il vaccino Astrazeneca a tutti i medici di medicina generale con l’obiettivo di vaccinare ogni due settimane una classe di età a partire dalla classe 1966 (55 anni), tenendo conto delle categorie individuate dal Ministero. Questo è sicuramente il metodo più veloce". Lo afferma l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato sul portale Salute Lazio. (Rer)