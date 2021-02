Governo: Steger (Autonomie), da Draghi garanzie di interventi forti su turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal presidente incaricato, Mario Draghi, "abbiamo ricevuto la garanzia che sul fronte turismo interverrà con forza", si tratta di una aspetto "importante per i nostri territori" anche in vista del decreto Ristori cinque. Lo ha detto il senatore Dieter Steger del gruppo Per le Autonomie (Svp-Patt, Uv) al termine dell'incontro con il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, nell’ambito del secondo incontro delle consultazioni per la formazione di un nuovo governo. (Rin)