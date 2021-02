Governo: Montaruli (Fd'I), non stiamo con chi ha distrutto Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Augusta Montaruli, deputato di Fratelli d'Italia, ha annunciato che Fd'I "farà un'opposizione costruttiva. Se ci saranno provvedimenti utili per l'Italia - ha aggiunto intervenendo allo speciale del Tg2 - li voteremo, come sempre fatto. Siamo dalla parte dell'Italia e degli italiani e non di chi, come Pd, Cinque stelle e Renzi, ha distrutto questa nazione. Non temiamo nessun isolamento, facciamo gli interessi degli italiani, rispettando le promesse fatte nel 2018". (Rin)