Covid: Forza Italia, interrogazione a Ministero Salute su focolaio a Castel Romano

- "Forza Italia ha presentato una interrogazione sul caso del presunto focolaio Covid che, a quanto si è appreso da alcuni organi di stampa, sarebbe stato individuato all'interno del campo nomadi di Castel Romano, nella periferia sud della Capitale". Lo si legge in una nota del senatore Maurizio Gasparri coordinatore romano di Forza Italia e Marco Scotto Lavina, coordinatore azzurro del IX Municipio. "La notizia di questa emergenza - si legge- ha generato grande allarme e preoccupazione nella popolazione dei quartieri limitrofi. Per questo abbiamo chiesto al Ministro della Salute se questo focolaio fosse stato realmente accertato dall'autorità sanitaria competente, quanti siano gli eventuali casi positivi accertati e quali provvedimenti saranno attuati per garantire il rispetto delle norme in tema di tracciamento, quarantena ed isolamento all'interno del campo. Si tratterebbe, infatti, di una situazione di emergenza che non può essere sottovalutata e che deve prevedere un rigido controllo del campo per garantire l'incolumità sia all'interno che fuori dallo stesso”. (Com)