Germania: ministro Finanze Scholz, discutere piano per allentamento blocco anti-Covid

- Il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, ha aperto all'allentamento del blocco generale, in vigore in Germania dal 16 dicembre scorso al 14 febbraio per contenere la pandemia di coronavirus. Intervistato dall'emittente televisiva “Zdf”, Scholz ha affermato che intende discutere di “un piano per le riaperture” dei settori che hanno interrotto le attività a causa del lockdown. Per il ministro delle Finanze tedesco, la priorità deve essere assegnata a scuole ed asili. Tuttavia, ha sottolineato Scholz, è necessario prestar attenzione alla diffusione in Germania delle mutazioni del Covid-19. La valutazione dell'efficacia del blocco generale e i suoi sviluppi futuri saranno oggetto della videoconferenza che la cancelliera Angela Merkel terrà il 10 febbraio con i primi ministri dei Laender. Intanto, secondo alcune indiscrezioni, il governo federale e gli Stati tedeschi avrebbero concordato di prorogare il blocco generale fino al 28 febbraio. Tuttavia, dal 15 dello stesso mese, potrebbero riaprire asili e scuole elementari, nonché barbieri e parrucchieri. Dal primo marzo, dovrebbe essere ciascuno degli Stati tedeschi a decidere il riavvio delle attività di esercizi commerciali, ristoranti, bar, caffè, birrerie, osterie e strutture per il tempo libero. La riapertura sarebbe graduale, in base alla situazione della pandemia. Non vi sarebbe, quindi, alcun piano nazionale per l'allentamento del lockdown. Il governo federale dovrebbe fornire i parametri su cui orientare le riaperture. (Geb)