Turchia: presidente parlamento Sentop, tutti i partiti contribuiscano a nuova Costituzione

- Il presidente del parlamento della Turchia, Mustafa Sentop, ha fatto appello oggi a tutti i partiti affinché contribuiscano alle discussioni per una nuova Costituzione nel paese. “Tutti dovrebbero provare a vedere se questa operazione è fattibile”, ha detto il presidente del parlamento di Ankara, esponente del partito Giustizia e sviluppo (Akp) del presidente Recep Tayyip Erdogan, ai giornalisti. In riferimento ai dibattiti avviati dalle forze di opposizione su “una nuova forma di governo”, Sentop ha detto che tale dibattito implica già un dibattito sulla Costituzione. “Non è corretto discutere della Costituzione evitando questo nuovo dibattito costituzionale”, ha detto il presidente della Grande assemblea nazionale turca. Le dichiarazioni di Sentop giungono dopo che Erdogan ha detto di essere pronto a elaborare una nuova Costituzione insieme al principale partner di governo, il leader del Partito del movimento nazionalista (Mhp) Devlet Bahceli. Nel frattempo, i principali partiti di opposizione a Erdogan lavorano a un progetto autonomo di riforma costituzionale, mirante a ripristinare nel Paese un "sistema parlamentare rafforzato" dopo la trasformazione del Paese - sancita da referendum popolare nel 2017 - in un sistema presidenziale. (Tua)